Schieder und Ludwig präsentieren sich Wiener SPÖ

Am Freitag präsentieren sich die beiden Kandidaten für die Nachfolge des Wiener SPÖ-Parteichefs Michael Häupl, Michael Ludwig und Andreas Schieder, erstmals offiziell den Parteigremien. Vor Beginn der Vorstandssitzung äußerten einige Genossen bereits ihre Präferenzen. Einig sind sich alle, dass der interne Wahlkampf nicht zu einer Spaltung der Partei führen werde.

Auch der langjährige Nationalratsabgeordnete und Ex-Klubchef Josef Cap stellte sich hinter Ludwig. “Michael Ludwig ist seit zehn Jahren im Stadtsenat, in einem der schwierigsten Ressorts”, was er “exzellent gemeistert” habe, meinte er. Auch Cap geht von einem geordneten Wettstreit aus. Einen “Boxkampf” werde man nicht erleben. “Es sind zwei kultivierte Personen, die das in Würde und Respekt austragen werden”, zeigte er sich überzeugt.