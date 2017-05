Schickhofer will SPÃ–-Basis Ã¼ber Koalition abstimmen lassen

Schickhofer leitet eine interne Reformgruppe in der SPÖ, die sich unter anderem um die Öffnung der Sozialdemokratie auch für neue Mitglieder kümmern soll. Daher sehe er sich als “Mitgliederanwalt”. So wolle er nicht, dass so wie in der ÖVP nur eine einzelne Person entscheide, sondern er wolle allen Mitgliedern die Möglichkeit bieten, aktiv mitzubestimmen.

In der SPÖ-Zentrale wird der Vorschlag Schickhofers inhaltlich vorerst nicht kommentiert. Die Initiative werde in den Gremien beraten, hieß es auf APA-Anfrage.

(APA)