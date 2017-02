Schi heil in den Energieferien

Dank Optimierung der Beschneiungsanlage und nächtelangem Einsatz von Pistenwart Toni Gabriel kann der Schibetrieb auf der Bazora-Piste gewährleistet werden. Die Schihütte Bazora ist geöffnet und lädt zum Verweilen ein. Ebenso sind auch die Lifte in Gurtis bei ausreichender Schneelage die ganzen Ferien über in Betrieb.

INFO

In den Energieferien von 11. bis 19. Februar sind der Schilift Bazora und die drei Lifte in Gurtis täglich von 10:00 bis 16:00 Uhr in Betrieb.

www.schilift-bazora.at