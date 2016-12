Scherb neuer Coach von Winterkönig Altach

Scherb wurde im Jänner 2007 Trainer des damaligen Regionalligisten SKN St. Pölten, den er ein Jahr später in die Erste Liga führte. Im September 2013 erfolgte die Trennung des 47-Jährigen vom nunmehrigen Bundesligisten. Zuletzt arbeitete Scherb unter anderem als Experte beim Pay-TV-Sender “Sky”. Nun feiert der Vater zweier Töchter beim sensationellen Oberhaus-Tabellenführer sein Comeback als Trainer. Das erste Pflichtspiel absolviert er mit den Vorarlbergern am 11. Februar 2017 auswärts gegen die Admira.

In einer ersten Reaktion in der ORF-Kurzsportsendung von Freitagabend hat Altachs Sportdirektor Georg Zellhofer die Verpflichtung von Martin Scherb begründet: “Es zeichnet ihn aus, dass er ein absoluter Teamplayer ist, eine sehr gute Ansprache an die Spieler hat und die Liga sehr gut kennt”.

Die offizielle Präsentation des neuen Trainers erfolgt am 27. Dezember in Altach.

(APA)