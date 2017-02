Schelling will Steuer bei Online-Shopping ab erstem Euro

Schelling will jede noch so kleine Online-Bestellung besteuern - © APA (AFP)

Wer im außereuropäischen Ausland – etwa in Webshops in den USA oder Asien – Waren bestellt, kann sich bei Kleinstbestellungen in den nächsten Jahren auf Verteuerungen einstellen. Bisher sind solche Bestellungen bis 22 Euro mehrwertsteuerbefreit, d.h. erst ab einem Warenwert von 22 Euro fällt bei Postlieferungen aus Drittländern Einfuhrumsatzsteuer an.