Schelling will neues Sparpaket – Absage an neue Steuern

Minister propagiert ein "Paket für Österreich" - © APA

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hat am Montag ein neues Sparpaket bis 2020 gefordert und eine deutliche Absage an neue Steuern geliefert. In seiner etwas über einstündigen Rede im Finanzministerium forderte der Minister Reformen (“Paket für Österreich”), Steuersenkungen und Anreize für Investitionen.