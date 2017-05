Schelling für Null-Toleranz bei Steuerbetrug

Bei der Finanztransaktionssteuer ist Schelling optimistisch - © APA

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) hat sich in der Pressestunde am Sonntag für Null-Toleranz bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug ausgesprochen. Im Zusammenhang mit den jüngsten Berichten über mutmaßlich dubiose Steuerpraktiken großer Konzerne auf Malta mache es ihn sehr nachdenklich, dass diese Praktiken eigentlich mitten in Europa stattfinden, so Schelling.