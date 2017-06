Scheidender OSZE-Generalsekretär: Wien hatte “viel Pech”

Zannier war sechs Jahre lang der oberste Verwalter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Das Generalsekretariat in der Wiener Innenstadt sorgt unter anderem dafür, dass die OSZE ihre zahlreichen Feldmissionen durchführen kann und organisiert die Sitzungen der Organisation, der 57 Staaten angehören. Im Jahr 2011 hatte sich der italienische Diplomat gegen Ex-Außenministerin Ursula Plassnik (ÖVP) durchgesetzt, die von der Türkei blockiert worden war. 2014 wurde Zannier für weitere drei Jahre im Amt bestätigt, eine weitere Verlängerung ist nicht möglich.

Die Ernennung eines neuen OSZE-Generalsekretärs hätte die einzige Personalentscheidung des österreichischen Vorsitzes sein sollen, sagt der 63-Jährige. Doch “erbte” Österreich drei weitere Vakanzen. Der Direktor des Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) verzichtete auf eine zweite Amtszeit ab Juli, die Amtszeiten der Hochkommissarin für Minderheiten sowie der Beauftragten für Medienfreiheit liefen schon im Vorjahr aus. “So sind aus einer Ernennung plötzlich vier geworden, und das führt zu einer Art Paket, was die Entscheidung in einem ohnehin gespaltenen Umfeld noch viel schwieriger macht”, erläutert Zannier.

Der italienische Diplomat geht davon aus, dass der Vorsitz einen Spitzenbeamten des Sekretariats mit der Fortführung der Geschäfte betrauen werde. Zannier zeigt sich zuversichtlich, dass die OSZE auch ohne Generalsekretär weiter “funktionieren” könne. “Aber sicher wäre es ein politisches Signal, dass die Führung der Organisation geschwächt ist (…) und ein Signal der Spaltung in der Organisation.”

Der deutsche OSZE-Vorsitz habe dem österreichischen mehrere ungelöste Fragen überlassen, etwa auch das Budget, das erst im Juni beschlossen werden konnte. Der österreichische Vorsitz sei “engagiert und gut ausgestattet” und habe “exzellente Leute”. “In meiner Rangliste der Vorsitze war das ein sehr guter”, betont Zannier, der auch keine Behinderung Österreichs durch die Türkei erkennen konnte. Im Gegenteil: Ankara sei gerade auch in den heiklen Personalfragen “sehr offen und unterstützend”.

Voll des Lobes äußert sich Zannier über den amtierenden OSZE-Vorsitzenden Sebastian Kurz (ÖVP), der sehr “dynamisch” sei und “frische Botschaften” in die OSZE gebracht habe. Auch seine rege Reisetätigkeit habe der Organisation genutzt. Dass Kurz seine politischen Prioritäten ins Vorsitzprogramm aufnahm, sieht Zannier entspannt. “Wenn man mich fragen würde, wäre das auch meine Priorität”, sagt er zum neuen Anti-Terror-Schwerpunkt. Als OSZE-Aufgabe komme der Kampf gegen Extremismus, Radikalisierung und Terrorismus gleich nach der Ukraine, unterstreicht der Italiener. “Wenn das auch seinen (innenpolitischen) Prioritäten entspricht, umso besser für ihn.”

Positiv sei auch, dass Kurz die OSZE-Außenminister am 11. Juli zu einem informellen Treffen nach Mauerbach lädt. Dies sei “ein weiterer Schritt”, um die OSZE wieder zu einem Dialogforum zwischen Ost und West zu machen. Weil es sich dabei aber um einen mittel- und langfristigen Prozess handle, sollte man keine übertriebenen Erwartungen an das Treffen im Wienerwald haben.

“Frustrierend” ist für Zannier die Lage im Ukraine-Konflikt. Die Zahl der Waffenstillstandsverletzungen habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, und es gebe mehr zivile Opfer wegen des Einsatzes von schweren Waffen. “Es braucht eine starke politische Initiative, um den ganzen Minsk-Prozess wiederzubeleben”, fordert der scheidende OSZE-Generalsekretär. Klar ist für ihn, dass Moskau in der Ostukraine die Hände im Spiel hat. “Natürlich geben sie die Unterstützung für die Separatisten zu. Sie sagen zwar nicht wie, aber wir sehen russisches Militärgerät in den Separatistengebieten.”

Als “positives Zeichen” wertet Zannier das Engagement des neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Ukraine-Konflikt. Es sei aber “noch zu früh” zu sagen, was daraus konkret werden kann. Überhaupt sei der Ukraine-Konflikt mit der größeren Frage der europäischen Sicherheitsstruktur verknüpft, sagt er in Anspielung auf die von Moskau bekämpfte Ausbreitung der NATO in den Ex-Sowjetraum. “Wenn man diese Frage nicht angeht, wird man nicht einmal mittelfristig die Bedingungen für eine Lösung des Konflikts schaffen, und es könnten Krisen in anderen Gebieten entstehen.”

“Ich bin persönlich besorgt über die Situation im Norden, dem Ostseeraum. Wir könnten einen Zwischenfall mit einem NATO-Schiff und einem russischen Flugzeug haben, ähnlich wie beim (von der Türkei abgeschossenen) russischen Jet in Syrien. Nur sind die Folgen viel ernster, wenn die NATO und Russland involviert sind”, warnt Zannier. Daher sei es notwendig, für Transparenz zu sorgen und den Umfang von Militäroperationen beider Seiten zu verringern.

“Bescheidenheit, Geduld und Ausdauer” empfiehlt Zannier seinem Nachfolger. Allen frustrierenden Erlebnissen zum Trotz habe er seine Arbeit als sehr “lohnend” empfunden, gerade in jüngster Zeit, weil “die Aufmerksamkeit dafür, was wir tun und sagen, größer geworden ist”. Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2011 habe man in der OSZE offen diskutiert, “warum wir so eine Organisation überhaupt noch brauchen”. Dabei war damals schon klar, dass es statt einer Versöhnung nach dem Kalten Krieg ein “absolutes Misstrauen” zwischen den OSZE-Staaten gebe. “Wir sahen damals schon, dass die Dinge nicht gut laufen, aber wir haben diese grundlegenden Probleme unter den Teppich gekehrt. Die Ukraine-Krise hat etwaige Zweifel daran beseitigt.”

