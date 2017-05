Scheidende WHO-Chefin griff Impfverweigerer an

Die scheidende WHO-Chefin Margaret Chan - © APA (AFP)

Die scheidende Chefin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Impfverweigerer in Europa und den USA scharf kritisiert. “Die jüngsten Masernausbrüche hätten nie passieren dürfen”, sagte Margaret Chan am Montag in Genf. Die Viren seien dadurch in viele andere Länder getragen worden. Chan übergibt das Zepter nach zehn Jahren im Juli an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin.