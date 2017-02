Scheichs und Haremsdamen beim neunten Krüppelball

Tummelten sich in den Vorjahren antike Helden, Außerirdische sowie Cowboys und Indianer auf den Krüppelbällen, so war das Ballmotto heuer „tausendundeine Nacht“. Und so konnten Sabrina Nitz und Reinhard Zischg als Vertreter des Veranstalterkomitees zahlreiche Turbanträger und Haremsdamen, Scheichs, Sultans, Wesire, Paschas, Emire, Muftis und Effendis mit und ohne Beeinträchtigung begrüßen. Die hübsche Scheherazade entführte die Ballgäste in die Welt des Orients, zu Aladin und seiner Wunderlampe und Ali Baba und die vierzig Räuber.

Als spezielle Gäste lockerten Zauberkünstler Robert Ganahl, die Kehlegger Schalmeien, die einen lautstarken Auftritt in der Otten Gravour boten, die Saz-Gruppe Betven saz gurubu vom Bregenzer Jugendhaus Beetween und eine Bauchtänzerin der Dornbirner Bauchtanzschule Ya Salaam den Abend auf. Für die gehörlosen Ballgäste dolmetschten Lisa Gmeiner-Rensi und Dunja Dietl („HANDlaut“) in österreichischer Gebärdensprache.

Bei Sülos Tombola gab es 185 Preise zu gewinnen, als Hauptpreis wartete ein Menü der Sinne „Surprise“ vom Restaurant Gut in Lauterach. Peter Amann, der ehemalige Leiter des Sozialministeriumservices Vorarlberg, schenkte an seiner Bar Krüppelbowle aus. Und schließlich spielten Hugo Rogginer und Eugen Rist als Duo Jet-Set zum Tanz auf.

2003 wurde der Verein „reiz.at – für mehr Lebenskompetenz“ gegründet mit dem Ziel, Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, ein selbstbestimmtes und autonomes Leben zu ermöglichen. 2006 wurde der Verein dann unter dem Namen „Reiz – Selbstbestimmt Leben“ in eine reine „Selbstbestimmt-Leben-Initiative“ umgewandelt. Neben Öffentlichkeitsarbeit und zahlreichen weiteren Angeboten bietet der Verein seit 2010 auch Unterstützung bei der Suche und Organisation von Persönlicher Assistenz, die Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben ermöglicht.