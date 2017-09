Schauspielhaus Wien zeigt Kunstmenschen und Dauer-Soap

"Kein Spielplan, der sich ausruht", kündigt Schweigen an - © APA

Der Mensch in Zeiten seiner technischen Reproduzierbarkeit und das Theater in Zeiten seiner räumlichen Erweiterung: Das Schauspielhaus Wien bleibt auch in der neuen Saison 2017/18 seinen großen Leitlinien treu. “Das ist kein Spielplan, der sich ausruht”, zeigte sich Leiter Tomas Schweigen bei der Präsentation am Donnerstag selbstbewusst: “Wir wollen uns selbst und das Publikum überraschen.”