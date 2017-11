Schauspielhaus und Kosmos Theater: Neue kaufmännische Leiter

Mit dem Schauspielhaus und dem Kosmos Theater erhalten zwei Wiener Bühnen demnächst neue betriebswirtschaftliche Leitungen. Mattias Riesenhuber (40) wird mit Jahreswechsel Kaufmännischer Leiter am Schauspielhaus, Gina Salis-Soglio (54) wird an der Seite der designierten Künstlerischen Leiterin Veronika Steinböck am 1. April 2018 im Kosmos Theater einsteigen.

Riesenhuber war zuvor unter anderem im Betriebsbüro am Burgtheater tätig, als Chefdisponent am Theater Neumarkt in Zürich sowie als Co-Leiter des Miller’s Theater in Zürich. Salis-Soglio war bereits Betriebsleiterin der Szene Wien und seit 2009 Finanzreferentin der Viennale.