Schauspielerin Nina Hoss erhielt “Europa”-Preis

Im europäischen Autorenfilm ist die frisch Ausgezeichnete ebenso zu sehen wie auf deutschen und europäischen Theaterbühnen. Zuletzt drehte sie auch für die US-Serie “Homeland”.

Den Publikumswettbewerb um den “Heinrich”-Preis für den besten europäischen Debüt- oder Zweitfilm gewann der irische Regisseur Darren Thornton für “A Date for Mad Mary”. Im Wettbewerb standen zehn Filme, davon acht deutsche Erstaufführungen. Der deutsch-französische Jugendpreis Kinema ging an “Past Imperfect”, eine belgisch-niederländisch-dänische Produktion.

Das Filmfest endete am Sonntag nach sechs Tagen, an denen rund 260 Filme aus 42 Ländern gezeigt wurden. Von den 100 Langfilmen waren nach Angaben der Veranstalter 21 Deutschland-Premieren und eine Weltpremiere in Braunschweig.

(APA/dpa)