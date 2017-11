Schauspielerin Eva Mattes bekommt Sonderpreis für Hörbücher

Schauspielerin Eva Mattes (62) erhält die Sonderauszeichnung des Deutschen Hörbuchpreises. "Eva Mattes ist nicht nur eine der profiliertesten deutsch­sprachigen Schauspielerinnen, sondern auch eine der großen Meisterinnen des Lesens", begründete der Vorsitzende des Vereins Deutscher Hörbuchpreis, Florian Quecke, am Dienstag die Entscheidung.

Ihre Stimme gebe “dem Text Klang und den Figuren einen Körper”. “Wer Eva Mattes einmal gehört hat, wird sie in Erinnerung behalten.” Der Sonderpreis wird seit 2012 alle zwei Jahre verliehen. Die Ehrung ist am 6. März 2018 in Köln im Rahmen der Eröffnung des Literaturfestivals Lit.Cologne geplant.