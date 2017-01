Die Französin starb "nach langer Krankheit" - © APA (AFP/Archiv)

Die französische Schauspielerin Emmanuelle Riva ist tot. Sie starb “nach langer Krankheit” 89-jährig am Freitag in Paris, bestätigte ihr Umfeld einen Bericht der Zeitung “Le Monde”. Bekannt wurde sie durch Alain Resnais’ Spielfilm “Hiroshima, mon amour” (1959). Für ihre Rolle in Michael Hanekes Oscar-gekröntem Film “Amour” gewann sie u.a. den Europäischen Filmpreis und den Cesar.