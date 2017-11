Schauspieler und Autor Peter Berling gestorben

Der deutsche Fassbinder-Produzent, Schauspieler und Schriftsteller Peter Berling ist tot. Angaben seiner Agentur vom Mittwoch zufolge ist er am Dienstag im Alter von 83 Jahren in Rom gestorben. In der italienischen Hauptstadt lebte Berling seit Ende der 60er-Jahre.

Berling wurde am 20. März 1934 geboren und studierte unter anderem an der Akademie der Bildenden Künste in München. Als Produzent arbeitete er für Rainer Werner Fassbinder. Als Schauspieler war er unter anderem in “Der Name der Rose” und “Gangs of New York” zu sehen. Außerdem war er Stammgast in Alexander Kluges Fernsehformaten.