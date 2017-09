Schauspieler Jan Triska nach Sturz von Karlsbrücke gestorben

Zwei Touristen bargen Triska bewusstlos aus der Moldau - © APA (Archiv)

Zwei Tage nach einem tragischen Sturz von der Karlsbrücke in Prag ist der tschechisch-amerikanische Schauspieler Jan Triska seinen Verletzungen erlegen. Dies berichtete die Agentur CTK am Montag. Triska wurde 80 Jahre alt. Er hatte nach seiner Emigration im Jahr 1977 in zahlreichen Hollywood-Filmen mitgespielt, unter anderem als Killer in “Larry Flynt – Die nackte Wahrheit” von Milos Forman.