Schauspieler Gunnar Möller 88-jährig gestorben

Möller war bis ins hohe Alter aktiv - © APA (dpa)

Liselotte Pulver trägt Zöpfe, die Geigen über Ungarn jauchzen: “Ich denke oft an Piroschka” ist ein Klassiker des deutschen Nachkriegskinos. Gunnar Möller wurde 1955 mit dem Lustspiel berühmt. Darin spielt er den verliebten Studenten Andreas. Es folgten noch viele Rollen im Kino, Fernsehen und Theater. Am 16. Mai ist Gunnar Möller nach Angaben seiner Agentur in Berlin 88-jährig gestorben.