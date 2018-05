Schaufensterdeko: Lehrlinge zeigen beim Wettbewerb ihr Können

Acht Finalisten des landesweiten Junior Sales Art Deco 2018 dekorierten und präsentierten heute, Mittwoch ihre Kreationen unter Wettbewerbsbedingungen im Landhaus Bregenz. "Die Lehrlinge stellen ihre Kreativität, ihr Organisationstalent und ihre ungewöhnlichen Ideen eindrucksvoll unter Beweis", sagte Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser bei der Prämierung und Ausstellungseröffnung.

Die duale Lehrlingsausbildung hat in Vorarlberg einen hohen Stellenwert”, führte Rüdisser an: “Unser Wirtschaftsstandort braucht qualifizierte Fachkräfte, die sich mit innovativen Ideen und Engagement in den Betrieben einbringen.” Der Handel ist in Österreich nach dem Gewerbe und Handwerk der zweitgrößte Lehrlingsausbilder – Rüdisser: “Hier bieten sich aufgrund der hohen Branchenvielfalt für Lehrlinge breit gefächerte Ausbildungsmöglichkeiten und interessante berufliche Perspektiven.”