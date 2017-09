“Schatztruhe” der Tiroler Landesmuseen in Hall eröffnet

Palfrader sieht Schritt zur Modernität - © APA

Das Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen ist am Freitag in Hall in Tirol feierlich eröffnet worden. Die Verantwortlichen bezeichneten das Zentrum dabei als die “Schatztruhe Tirols” und eine große Bereicherung für die Tiroler Kulturlandschaft.