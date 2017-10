Schattierungen des Lebens

„In dieser Stunde steht das Leben im Mittelpunkt, das Leben in all seinen unzähligen Schattierungen, es geht um das große Geheimnis hinter allen Worten, um Aufbrüche in einen neuen Morgen, um Frieden, Abschied, Liebe und um Vergänglichkeit“, verrät Alexander Jehle, der einerseits neue Werke, aber auch Texte aus seinen bisher veröffentlichten Gedichtbänden „und immer wieder leben“, „TrotzDem“ und „wie tausend neue morgen“ liest. Die Sängerin Angela Mair, die klassische Gitarre in Wien und Madrid studierte, umrahmt den Abend musikalisch. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk sowie der Pfarre Rankweil statt.