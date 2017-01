Scharfsinnig ins Jubiläumsjahr

Allen Grund zum Feiern gab es kürzlich bei der Wirtschaftsgemeinschaft Bludenz. Der Familienbetrieb Bitsche Optik und Hörakustik lud zum 35-Jahr-Jubiläum in seine Geschäftsräumlichkeiten in der Bahnhofstraße. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik folgten der Einladung. Neben WIGE-Obmann Hanno Fuchs, Stadtmarketing GF Ulrike Dirnbauer und BM Mandi Katzenmayer kamen auch Marianne Frainer, Wilfried Heim, Thomas Küng und Sandro Preite. Auch Vize-BM Mario Leiter, SR Kerstin Biedermann-Smith sowie Thomas Hechenberger, Elisabeth Ladner und Adriane Vonbank nutzten den Abend für angeregte Gespräche.

Ein kleiner Rückblick

Im Alter von 22 Jahren eröffnete Thomas Bitsche als jüngster Optiker Österreichs seine erste Filiale in Bludenz, welche sich damals noch in der Werdenbergerstraße befand. „Das Geschäftslokal war 22m^2 groß und ich stand damals noch ganz alleine drin. Eigentlich verrückt sich in so jungen Jahren selbstständig zu machen, aber irgendwo muss man ja anfangen.“, erinnerte sich der Senior-Chef im Rahmen der kleinen Feier an seine Anfänge zurück. Bereits drei Jahre später erfolgte die erste Sortimentserweiterung mit Kontaktlinsen. 1987 folgte schließlich dann der Standortwechsel. Bitsche Optik bezieht das jetzige Geschäftslokal in der Bahnhofsstraße, das vor 10 Jahren in Zusammenhang mit der Sortimentserweiterung durch die Hörakustik rundum erneuert wurde. Ein weiterer wichtiger Schritt in der Betriebsentwicklung war schließlich die interne Geschäftsübergabe im Jahre 2012. Thomas Bitsche trat die Agenden der Geschäftsleitung an seinen Sohn Simon ab. „Da mein Vater nur noch bei Schlechtwetter Optiker sein wollte, ich aber bei jedem Wetter im Geschäft stehen wollte, erschien uns dieser Wechsel nur konsequent. Im Rückblick war es der beste Zeitpunkt für diesen Schritt.“, so Simon Bitsche. Mittlerweile besitzt das Familienunternehmen drei weitere Standorte in Vorarlberg. Neben einer Hörakustik-Filiale in Thüringen und einem Optik-Fachgeschäft in der Dornbirner Innenstadt will der Betrieb in Zukunft mit dem neukonzipierten Fashion-Trend-Store „Hingucker“ punkten. „Aus der jetzigen Filiale Städtle Optik, die im Februar geschlossen wird, soll am selben Standort bis zum Frühjahr das neue Projekt realisiert werden. Rechtzeitig zur Sonnenbrillen-Saison wollen wir mit unserem neuen Trendstore dann durchstarten.“, erläuterte Simon Bitsche die aktuellen Pläne.