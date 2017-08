Scharapowa wirft Halep aus US Open

Der Schlager der ersten Damen-Runde bei den US Open in New York hat die hohen Erwartungen erfüllt und Maria Scharapowa ein großartiges Comeback beschert. Die nur dank einer Wildcard spielberechtigte Russin besiegte am Montag (Ortszeit) in ihrem ersten Major nach ihrer 15-monatigen Sperre wegen Dopings die Weltranglisten-Zweite Simona Halep (ROU) nach großartiger Leistung mit 6:4,4:6,6:3.

Für die 30-jährige Scharapowa, die wegen einer Verletzung auch 2015 in New York gefehlt hatte, war es das erste US-Open-Match seit 2014. Gegen Halep stellte Scharapowa in ihrem erst fünften Turnier seit ihrer Sperre im Head-to-Head auf 7:0-Siege. Mit ihrer nächsten Gegnerin wird es die fünffache Grand-Slam-Siegerin wohl um einiges leichter haben, die Ungarin Timea Babos ist krasse Außenseiterin. Scharapowa war bei den Australian Open 2016 positiv auf Meldonium getestet worden und verbüßte danach eine 15-monatige Dopingsperre.