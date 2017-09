Scharapowa revanchierte sich mühevoll für US-Open-Niederlage

Die Revanche glückte erst nach über drei Stunden - © APA (AFP)

Maria Scharapowa ist am Samstag in der ersten Runde des mit 6,381 Mio. Dollar dotierten WTA-Premier-Turniers in Peking die US-Open-Revanche gelungen. Die Russin rang die als Nummer 16 gesetzte Lettin Anastasija Sevastova nach 3:05 Stunden mit 7:6(3),5:7,7:6(7) nieder, holte ein 2:5 im dritten Satz auf und wehrte einen Matchball ab. Sevastova hatte Scharapowa im New Yorker Achtelfinale bezwungen.