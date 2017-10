Scharapowa kehrt nach Sieg über Makarowa in Top 100 zurück

Die 30-Jährige ist - wie immer - hoch motiviert - © APA (AFP)

Maria Scharapowa hat am Dienstag in Peking nach ihrer Dopingsperre gleich zwei Hürden genommen. Die 30-jährige Russin rang in der zweiten Runde des WTA-Premier-Turniers ihre Landsfrau Jekaterina Makarowa (WTA-33.) mit 6:4,4:6,6:1 nieder. Die frühere Nummer eins der Welt wird damit kommende Woche erstmals seit ihrer Rückkehr im April wieder in die Top 100 vordringen.