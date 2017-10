Scharapowa holte in Tianjin ersten Titel nach Dopingsperre

Dadurch hatte Scharapowa erst nach 2:05 Stunden ihren ersten Titel nach zweieinhalb Jahren Pause (Mai 2015 in Rom) in der Tasche. Die nunmehr 36-fache Turniersiegerin musste im ersten Satz ein 1:4 und im zweiten ein 1:5 aufholen. Die 19-jährige Überraschungsfinalistin war mit der Situation noch etwas überfordert. Scharapowa schiebt sich nun bereits wieder in die Top 60.

“Es ist wirklich ein besonderer Sieg für mich. Einer, an den ich mich immer erinnern werde”, sagte Scharapowa nach ihrem Turniersieg ohne Satzverlust. Sie nutzte ihre Wildcard zum Titelgewinn und spielt auch kommende Woche in Moskau dank einer “Freikarte”. Hält die Russin ihr Niveau aufrecht, wird sie bald wieder ohne Wildcards auskommen. In ihrer Heimat tritt Scharapowa übrigens erstmals seit 2007 auf, sie hat in Moskau noch keinen Titel gewonnen.

