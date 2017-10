Scharapowa hofft in Tianjin auf 1. Titel seit Doping-Sperre

Scharapowa trifft im Endspiel auf Sabalenka - © APA (AFP)

Maria Scharapowa fehlt nur noch ein Sieg zum ersten WTA-Titel seit ihrer Rückkehr im vergangenen April nach 15-monatiger Dopingsperre. Die 30-jährige Russin, die seit kurzem wieder in den Top 100 steht, fertigte am Samstag im Halbfinale des 500.000-Dollar-Turniers in Tianjin die als Nummer 3 gesetzte Peng Shuai (CHN) 6:3,6:1 ab. Im Endspiel trifft sie auf Turnierüberraschung Arina Sabalenka (BLR).