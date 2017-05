Weil sie wegen der langen Pause bis dahin nicht in der Weltrangliste geführt wurde, hat sie nicht genügend Punkte, um in Paris an den Start zu gehen. Die Veranstalter verkündeten am Dienstagabend, dass sie sich gegen eine Wildcard für Scharapowa entschieden hätten. In Wimbledon kann Scharapowa dank der jüngst eroberten Punkte in der Qualifikation antreten.

