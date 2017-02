Seidl fliegt der Konkurrenz davon - © APA (AFP)

Mario Seidl hat beim zweiten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombination in Pyeongchang erneut den weitesten Sprung gezeigt und eröffnet damit das 10-km-Langlaufen. Der Salzburger kam am Sonntag auf 142 m, was auf der Olympiaschanze von 2018 neuer Rekord ist. Sein Vorsprung auf den Deutschen Eric Frenzel beträgt 35 Sekunden, Dritter ist mit 45 Sekunden Rückstand der Schweizer Tim Hug.