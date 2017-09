Schalmeien feierten trotz Regen

Mäder. (mima) Wie schon in den vergangenen Jahren zog das Schalmeienfest in Mäder zahlreiche Freunde und Bekannte aus der ganzen Region in die Kummenberggemeinde. Drei Tage lang wurde am neuen Standort im Zentrum von Mäder gefeiert.

Buntes Programm an drei Tagen

Tolle Stimmung herrschte bereits zum Auftakt am Freitag Abend bei der Rock Night. Die Gruppen “Princess and the Noiceboys” sowie “Bändbreite” heizten im Festzelt bei der Mittelschule in Mäder ordentlich ein und sorgten für einen Auftakt nach Maß beim Schalmeienfest 2017. Traditionell wurde dann am Samstag Abend die Partynacht mit der Gruppe “Alpenstarkstrom” gefeiert und die Stimmung im Festzelt war wieder bestens. Für den Abschluss des Festes in diesem Jahr sorgte am Sonntag ein zünftiger Frühschoppen mit den “60er Musikanten” und dem Auftritt verschiedener Schalmeiengruppen. In der Zwischenzeit wagte auch die Sonne wieder einen Blick durch die Wolken, während aus dem Festzelt noch laute Töne zu hören waren. Die Kinder vergnügten sich bei einem tollen Kinderprogramm und für das leibliche Wohl war ebenfalls an allen drei Tagen durch die Mitglieder des Schalmeienzug Mäder bestens gesorgt.