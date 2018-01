Schalmeien feiern großes Jubiläum

Der Schalmeienzug Mäder feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen und lädt dazu am kommenden Wochenende zum Jubiläumsball.

Während der närrischen Zeit sind die Schalmeien aus Mäder viel unterwegs und besuchen in jedem Jahr verschiedene Auftritte im In und Ausland. „Wir planen dabei alle zwei Jahre einen größeren Auftritt im Ausland und so führt uns unsere Reise in diesem Jahr für drei Tage in die Karnevalshochburg Mainz zur bekannten Altweiber-Fastnacht“, freut sich Vorstandsmitglied Jürgen Staubmann bereits. Dabei blicken die Schalmeien aus Mäder aber auch gerne zurück und erzählen dabei von einem weiteren Höhepunkt im Vereinsleben, als der „Vereinsausflug“ bereits zweimal nach New Orleans zu Mardi Gras ging.

Anlässlich des großen Jubiläums in diesem Jahr veranstaltet der Schalmeienzug Mäder am kommenden Wochenende, 27. Jänner, auch einen eigenen Jubiläumsball im J.J. Endersaal in Mäder. Heuer dabei zum ersten mal mit einer Ladys Only Party ab 16 Uhr, die dann fliesend in den eigentlichen Ball übergeht. Dabei haben sich die Schalmeien wieder ein unterhaltsames Programm ausgedacht. Aber die Planungen in Mäder gehen dabei bereits weiter in die Zukunft. „Zum 30er planen wir vom 16. bis 18. September wieder unser grosses Schalmeienfest – in diesem Jahr mit vielen Überraschungen und zwei Top-Bands“, lädt der Schalmeien Obmann alle zu der ein oder anderen Veranstaltung der Mäderer Schalmeien ein. MIMA