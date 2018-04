Schalke jubelte über 2:0-Sieg im Derby gegen Dortmund

Schalke hat mit dem prestigeträchtigen Derbysieg gegen Borussia Dortmund einen großen Schritt Richtung Champions-League-Qualifikation getan. Die Königsblauen mit den ÖFB-Teamspielern Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf gewannen das 92. Revierduell der deutschen Fußball-Bundesliga verdient mit 2:0. Im Kampf um Platz zwei setzte sich Schalke vier Runden vor Saisonende auf vier Punkte vom BVB ab.

Vor 61.786 Zuschauern in der ausverkauften Arena trafen am Sonntag der Ukrainer Jewgeni Konopljanka (50.) und Naldo mit einem fulminanten Freistoß (82.). Konopljankas Tor war der 2500. Schalker Treffer der Bundesliga-Historie. Der BVB dagegen rutschte nach der zweiten Bundesliga-Niederlage unter dem Wiener Trainer Peter Stöger im 15. Spiel auf den vierten Platz hinter die punktgleichen Leverkusener und muss nun um den angestrebten Einzug in die Königsklasse bangen.

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel mit viel Engagement und Zweikämpfen. Den ersten Warnschuss gab Schöpf (5.) ab, der in die Startelf gekommen ist und so wie Burgstaller durchspielte. Schalke wirkte gefälliger und gedankenschneller in seinen Aktionen, aber erst der erste Angriff im zweiten Abschnitt bescherte die Führung durch Konopljanka, der mit seinem dritten Saisontreffer die Arena zum Kochen brachte.