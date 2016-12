Körperverletzung erfolgte auf Fahrt vom Flughafen zum Hauptbahnhof - © APA

Ein Zugbegleiter ist am Samstagabend in Wien von einem Schwarzfahrer attackiert worden. Der Mann musste mit Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert werden. Der mutmaßliche Täter konnte nach kurzer Flucht am Hauptbahnhof angehalten und festgenommen werden.