Schaffa, schaffa, Hüsle baua: Grundstückspreise in Vorarlberg

Der kürzlich erschienene Immo-Guide, der Vorarlberger Immobilienpreisspiegel, gilt als wichtiger Barometer für Immobilienwerte in Vorarlberg und enthält Richtwerte für Gewerbe- und Wohnimmobilien in den wichtigsten Regionen des Landes.

*Baugrundstücke für Einfamilienhäuser, Angaben in Euro pro Quadratmeter, durchschnittliche Baugrundstücke von 500m². Ausgenommen sind Liebhaberlagen. Quelle: Immo-Guide.

Baugrundstücke sind am Markt rar

Baugrundstücke sind einerseits aufgrund der verhaltenden Verkaufsneigung, andererseits aufgrund der zunehmenden Verknappung des Raumangebotes am Markt rar. Besonders begehrtsind sie in Ballungsgebieten sowie in Top- und zentrumsnahen Lagen. Hier ist die Preissteigerung auf die große Nachfrage nach Eigenheimen aber auch auf die Attraktivität der Immobilie als Investitionsgut zurückzuführen.

Forderung nach leistbarem Wohnen