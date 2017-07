Schäuble vergleicht Türkei mit der DDR

Auch der deutsche Justizminister Heiko Maas (SPD) warnte vor Reisen in die Türkei. Er sagte, ebenfalls in der “Bild”, “wer in die Türkei reist, verbringt seinen Urlaub leider nicht in einem Rechtsstaat”. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte eine “Neuausrichtung” der Politik gegenüber Ankara angekündigt. Neben verschärften Hinweisen für Türkei-Urlauber kündigte das Außenministerium auch an, Wirtschaftshilfen und Exportgarantien für die Türkei zu überdenken. Die Regierung in Ankara warf der Bundesregierung daraufhin eine “große politische Verantwortungslosigkeit” vor.

(APA/ag.)