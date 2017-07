Schäden durch Hagel, Sturm und Starkregen in Kärnten

Die Weißenbach-Landesstraße wurde laut Polizei an mehreren Stellen von Erdmassen verschüttet. Die Straße war während der Aufräumarbeiten für zwei Stunden gesperrt. Auch die St. Stefaner Landesstraße im Gemeindegebiet von Wolfsberg wurde vermurt. Im Raum Wolfsberg gab es laut Auskunft der Landesalarm- und Warnzentrale rund 60 Feuerwehreinsätze. “Wir hatten das normale Szenario, das man jetzt offenbar bei jedem Unwetter hat”, sagte ein Mitarbeiter zur APA.

In der Landwirtschaft dürfte das Unwetter im Lavanttal und im Raum Villach Schäden in Höhe von rund drei Millionen Euro angerichtet haben. Die Experten der Österreichischen Hagelversicherung gehen von 6.000 Hektar betroffenen Flächen in Kärnten aus.

