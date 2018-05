SC Röthis genügten fünf Minuten in Bregenz zum 3:1-Erfolg

Zwei Tore in fünf Minuten reichten VL-Tabellenführer SC Röthis in Bregenz zum Auswärtssieg.

LIVETICKER ZUM NACHLESEN SW BREGENZ vs SC RÖTHIS

Am 5. Mai traf Bregenz SW in der 24. Runde der Vorarlberg-Liga zuhause auf Röthis. Die 1:0 Halbzeitführung konnte Bregenz SW nicht über die Zeit spielen, das Spiel ging letztendlich mit 1:3 an Röthis.