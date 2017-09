SC Hatlerdorf feiert 30 Jahre Sportplatz “In Steinen”

Dornbirn. Vor 30 Jahren eröffnete die Sportanlage In Steinen und wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit Nebenanlagen versehen und einem Kunstrasenplatz erweitert. Über 200 Jugendliche in den diversen Nachwuchsmannschaften, die beiden Kampfmannschaften aber auch externe Teams wie Beispielsweise die Vorarlberg Auswahl der Mädchen trainieren wöchentlich auf der von vielen auch liebevoll „Felsenarena“ genannten Sportanlage.

Grund Genug das Bestehen der Sportanlage In Steinen zu feiern. Nachdem auf der 46.000 Quadratmeter großen Anlage des SC Hatlerdorf nun seit 30 Jahren Fußball gespielt wird, gibt es für die Feier vom 8. bis 10. September eine nicht alltägliche Sportart zu sehen. Frisbee statt Fußball ist das Motto am kommenden Wochenende. Von Freitag bis Sonntag kämpfen die besten Ultimate Frisbee Teams aus ganz Österreich um den Staatsmeistertitel Men + Women auf unserer Anlage.

Besucher und Interessierte sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und gemeinsam das Bestehen der „Felsenarena“ zu feiern. Eine gute Gelegenheit, dabei auch Frisbee als Teamsport kennenzulernen und die Athleten aus ganz Österreich bei den Staatsmeisterschaften in Ultimate Frisbee 2017zufeuern an. Für Speis und Trank ist natürlich in gewohnter Manier gesorgt.

Sportanlage In Steinen, SC Hatlerdorf

In Steinen 10, 6850 Dornbirn

Freitag, 8. September ab 17 Uhr: Frisbee Vorrunden

Samstag, 9. September ab 9:30 Uhr: Frisbee Turnier ganztätig

Sonntag, 10. September ab 9:30 Uhr: Finalrunden Staatsmeisterschaft

www.sc-hatlerdorf.at

Der Verein SC Hatlerdorf Der SC Elektro Graf Hatlerdorf besteht seit 1969 und spielt in der 1. Landesklasse und betreut im Verein ca. 220 Nachwuchsspieler. Ein großes Augenmerk wird auf die Nachwuchsarbeit und die Integration gelegt. Sport, Spaß und Bewegung einerseits beim Fußballtraining und andererseits bei der Dornbirner Ballschule des SC Hatlerdorf. Fußball muss begeistern und der Spaß am Spiel steht immer im Vordergrund. Integration am Spielfeld und auch abseits davon sind wichtige Faktoren im Vereinsleben und funktionieren nur durch ein gemeinsames Miteinander.