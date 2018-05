SC Fußach stürzt SW Bregenz von der Tabellenspitze

Sensationeller 2:0-Heimsieg für SC Fußach im Bodenseederby gegen SW Bregenz, die Bodenseestädter sind nach 15 Spieltagen die Tabellenführung los.

Der Spielverlauf im Detail:

Wegen Kritik bekommt Dennis Alibabic in Minute 7 Gelb.

Tobias Wirnsperger wird in der 24. Spielminute nach einem Foul vom Schiedsrichter verwarnt.

Wegen Foul bekommt Jakob Bösch in Minute 40 Gelb.

Für ein Foul erhält Florian Eres in Minute 59 eine gelbe Karte.

Martin Schwärzler erzielt in Minute 60 mit seinem Treffer die 1:0 Führung für Fussach.

Nach 69 Spielminuten baut Fussach den Vorsprung auf 2 Tore aus.

Nach zu heftiger Kritik wird Simon Thurner in Minute 82 verwarnt.

Patrick Rupp wird in Minute 88 von Schiedsrichter Andreas Brunner mit Gelb bestraft.