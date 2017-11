SC Feldkirch macht Walter Buaba Rankweil im Powerplay fertig

Nach dem 1:6-Heimdebakel gegen SC Feldkirch muss VEHL-1 Tabellenschlusslicht HC Walter Buaba Rankweil weiter auf die ersten Punkte warten. Vier der sechs Gegentreffer kassierte das Team um Neocoach Jörg Taibel in Unterzahl.

So viel hatte sich die Mannschaft HC Walter Buaba bei der Heimpremiere vor knapp 200 Fans auf der Gastra gegen SC Feldkirch vorgenommen. Am Ende gab es für die Truppe um Neocoach Jörg Taibel eine klare 1:6-Heimpleite und weiter warten auf die ersten Punkte in dieser noch jungen Saison. SC Feldkirch erzielte vier der sechs Treffer in Überzahl. Alexander Keckeis traf dreimal ins Schwarze, Christoph Gesson machte mit seinem Doppelpack den klaren Auswärtssieg perfekt. Dabei ging HC Walter Buaba Rankweil mit einem Shorthand-Tor durch Martin Malinsky sogar in Führung (8.). SCF-Crack Daniel Gruber vergab noch die Chance eines Penalty (14:52). HC Walter Buaba Rankweil bleibt Neunter, SC Feldkirch ist Fünfter mit neun Punkten und auf Tuchfühlung zu den Spitztenteams.