SC Admira sichert sich Punkt gegen Höchst

Die Vorarlbergliga-Partie SC Admira gegen FC Höchst endet mit einem Remis.

Dornbirn. Alles war angerichtet für den ersten Seig beim Heimspiel des SC Admira am vergangenen Samstag auf der Sportanlage im Rohrbach. Aber auch beim dritten Anlauf sollte es für die Klocker-Elf nicht klappen. Nach der bitteren 3:4 Niederlage in Egg, wollten die Admiraner gegen Höchst unbedingt punkten, doch bereits in der 4. Minute setzte es mit dem Führungstreffer für Höchst einen ersten Dämpfer für die Dornbirner. Frederic Winner sorgte mit einem verwandelten Elfmeter in Minute 18. für den verdienten Ausgleichstreffer und hielt die Partie damit weiter offen. Bis zur 39. Minute – mit einem Tor durch Martin Hämmerle gingen die Höchster erneut in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Admira-Youngster Alexander Huber dann der erneute Ausgleich für die Dornbinrer. Das 2:2 bildete schließlich auch den Endstand und der SC Admira muss weiter auf einen Sieg warten.