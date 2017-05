SC Admira Dornbirn verliert gegen Bregenz

Nach einem klaren Sieg im Nachtragsspiel gegen Kennelbach (4:0) am Mittwoch, traf die Klocker Elf bereits drei Tage später daheim auf SW Bregenz. Den Zuschauern im Forach wurde dabei eine äußerst abwechslungsreiche Partie geboten. Am Ende musste sich die Klocker-Elf einer stark spielenden Bregenzer Mannschaft geschlagen geben. Trotz eines frühen Führungstreffers der Admira durch Direnc Borihan in der 5. Minute, ließen sich die Bregenzer nicht irritieren und machten weiter Druck. Bereits in der 12. Minute gelang schließlich Ardian Jasari das Ausgleichstor und Rifat Sen besiegelte noch in der ersten Halbzeit (Minute 29.) den Sieg für Bregenz.

Am kommenden Wochenende geht es für die Admiraner wieder in den Bregenzerwald. Am Samstag steht die nächste Partie gegen den SC Bizau an. Anpfiff ist um 17.00 Uhr im Bergstadion Bizau.