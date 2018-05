"s'best Fest" - Vorarlberger Studenten feiern mit LH Wallner in Wien

Mehrere hundert Studierende aus Vorarlberg feierten beim von der Landesregierung veranstalteteten "s'best Fest" in Wien.

Erfreut hat sich Landeshauptmann Markus Wallner am Mittwoch über den Zuspruch gezeigt, auf den das jüngste “s’best Fest” im Werkstätten- und Kulturhaus WUK gestoßen ist. Der Einladung des Landeshauptmanns waren mehrere hundert Studierende aus Vorarlberg gefolgt, die in der Bundeshauptstadt die Universitäten und Hochschulen besuchen.

“Das traditionelle Fest ist eine tolle Gelegenheit, um mit Vorarlbergs Studierenden in Kontakt zu kommen und sich in lockerer und ungezwungener Atmosphäre zu unterhalten”, so Wallner. Es sei wichtig, eine kontinuierliche Verbindung zu halten. “Denn es liegt uns sehr viel daran, dass nach dem Studienerfolg möglichst viele Vorarlberger Absolventen wieder nach Vorarlberg zurückkehren”. Allein in Wien studieren derzeit etwa 2.100 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger.