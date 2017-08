Sazka Group will alleinige Kontrolle bei Casinos Austria

Sazka Gruppe hält derzeit 34 Prozent - © APA

Der größte Anteilseigner der Casinos Austria, die tschechische Sazka Gruppe, will weitere Firmenanteile übernehmen. Die Sazka Group “beabsichtigt, die alleinige Kontrolle über Casinos Austria Aktiengesellschaft zu erwerben”, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Die Casinos-Eigentümer waren vorerst auf APA-Anfrage nicht erreichbar.