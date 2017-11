Saxophon-Jazz zum Frühschoppen

Sonntägliche Matinee des Quartetts „Just 4 fun“ im Wolfurter Gasthaus Stern.

Zu gutem Jazzsound braucht es zwei Dinge: Zum einen Musiker, die ihr Handwerk verstehen und zum anderen Musiker, die bestens miteinander harmonieren. Die vier passionierten Saxophonisten Markus Böhler (Alt- und Sopransax), Mathias Giesinger (Altsax), Robert Bernhard (Tenorsax) und Stefan Geiger (Baritonsax) zählen zu diesen. Deshalb luden sie bereits zum dritten Mal zu einer Jazz-Matinee ein. Als Konzertort wählten sie wiederum das Wolfurter Gasthaus Stern, in dem das Quartett „Just4fun“ die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm zum jazzigen Frühschoppen am Sonntagmittag unterhielt. Die Gäste, darunter etwa Christoph Hinteregger (Doppelmayr), Helmut und Andrea Lenz (Zaltech), Alfons, Anna Maria und Philipp Puchmayr (Bike Puchmayr), Johannes Böhler(Bank Austria) mit Gattin Karin sowie Marlies und Luis Rehm (Dietrich Luft + Klima), schätzten die anspruchsvolle Literatur, welche das Quartett präsentierte. Kein Wunder also, dass nach dem einstündigen Konzert selbst drei – durch viel Applaus geforderte – Zugaben noch zu wenig erschienen.