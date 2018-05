„Sax & Crime“ zur Terrasseneröffnung

Die Weiterführung des Gasthofs Kreuz in Bildstein ist gesichert.

Während in vielen kleinen Gemeinden neben dem oft diskutierten „Lädele-Sterben“ auch immer mehr Gastronomiebetriebe ihre Pforten schließen, kann sich gerade in diesem Bereich die Hanggemeinde Bildstein glücklich schätzen. So befinden sich direkt im Ortszentrum drei Betriebe, in denen die Gäste nicht nur kulinarisch verwöhnt werden, sondern das ganze Jahr über auch nächtigen können. Dieses Angebot wird durch weitere Übernachtungsmöglichkeiten in Privathäusern sowie Ferienwohnungen, einen weiteren Gastronomiebetrieb außerhalb des Zentrums und einer Mostschenke sowie den großen Pfarrsaal ergänzt. Dass das auch in Zukunft so bleibt, dafür sorgen die Pächter des Gasthofs Kreuz Stefan Tiefenbacher und Michael Fiebiger: „Wir sind in Bildstein angekommen und fühlen uns sehr wohl hier“, stellen die beiden unisono fest. Sie zeigen sich sehr erfreut, dass sie den Pachtvertrag mit der Eigentümerfamilie Böhler vorzeitig bis Ende 2021 verlängern konnten. Es sei dies auch der richtige Zeitpunkt, um sich bei den Bildsteiner Vereinen, bei der treuen Bevölkerung und den vielen Gästen für das Vertrauen zu bedanken.