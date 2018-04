Saumarkt als kultureller Treffpunkt

Gemeinsames Projekt „Salon am Saumarkt“ kommt gut an.

Begegnungen schaffen

Dabei werden Menschen aus verschiedensten Nationen und Kulturen willkommen geheißen. „Ich finde es eine schöne Möglichkeit, unsere neuen ‚Nachbarn‘ in einem gemütlichen Rahmen kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören“, so Sabine Benzer, Geschäftsführerin des Theaters am Saumarkt. Entstanden ist die Initiative durch Aly El Ghoubashy, Lehrer im Gymnasium Schillerstraße, der mit einem Kollegen eine Übergangs- bzw. Übungsklasse für Flüchtlinge gestartet hat. Für den Abschluss des erfolgreichen Jahres wurde ein Rahmen gesucht und im Theater am Mühletorplatz rasch gefunden. „Es ist ein wunderbares Beispiel, dass auch kleine Veranstaltungen Raum für Entwicklung bieten“, so Flüchtlingskoordinatorin Miriam Wiltschi. „Wir haben an die Besucher keine Erwartungen oder Verpflichtungen. Es soll ein Platz sein, um sich entfalten zu können, zu musizieren, Gelerntes zu reflektieren und Geschaffenes zu präsentieren.“ Der nächste „Salon am Saumarkt“ findet am 18. Mai um 14 Uhr statt. ETU