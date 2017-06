Sauforgie von zwei 13-jährigen Mädchen in Freibad

Alkohol bei Jugendlichen immer wieder ein Problem - © APA (Fohringer)

Zwei 13-jährige Mädchen haben im Freibad von Sierning in ihrem Heimatbezirk Steyr-Land in Oberösterreich Mittwochnachmittag eine Sauforgie veranstaltet. Sie eskalierte derart, dass Rettung und Polizei zu einem Einsatz ausrücken mussten. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Donnerstag.