Sauer oder Show? Ex-Spice-Girl Mel B verließ TV-Studio

Zuvor hatte der Musikproduzent einen Scherz auf Kosten der Sängerin gemacht. Cowell meinte in der Show am Dienstagabend (Ortszeit) zur Technikpanne eines Kandidaten: “Das muss so gewesen sein wie bei Mel B’s Hochzeitsnacht. Viele Erwartungen, wenig Ergebnisse.”

Kollege mit Wasser beschüttet

Mitten im Satz stand die Ex-“Spice Girls”-Sängerin auf, nahm ihren Becher und schüttete Cowell Wasser aufs Hemd. Danach verließ die 42-Jährige das Studio. “Mel B ist weg. Das ist eine Live-Show”, meinte die verdutzte Moderatorin Tyra Banks (43). Später setzte sich Melanie Brown, wie Mel B bürgerlich heißt, wieder auf ihren Stuhl.

Scheidung nach 10 Jahren Ehe

Die Britin lässt sich momentan von ihrem zweiten Ehemann, dem Filmproduzent Stephen Belafonte, scheiden. Die Musikerin hatte im März nach fast zehnjähriger Ehe den Scheidungsantrag eingereicht.