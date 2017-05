Saudiarabischer Polizist bei Granatenangriff getötet

Bei einem Granatenangriff in einer mehrheitlich schiitischen Stadt in Saudi-Arabien ist am Dienstag ein Polizist getötet worden. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden bei dem Angriff in der am Golf gelegenen Stadt Awamija im Osten des Königreichs fünf weitere Polizisten verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

In der Stadt in der ölreichen Provinz Katif gibt es regelmäßig Zusammenstöße zwischen Schiiten und Einsatzkräften des sunnitischen Königshauses. Der Polizist ist das dritte Todesopfer in Awamija seit vergangenem Mittwoch. Am Freitag hatte das Innenministerium bekannt gegeben, dass bei einem Schusswechsel auf einer Baustelle im Almosora-Viertel ein zweijähriges saudiarabisches Kind und ein Pakistaner getötet worden seien. Ende 2014 hatte es in Awamija Proteste gegen das Todesurteil für den schiitischen Geistlichen Nimr al-Nimr gegeben, die gewaltsam niedergeschlagen wurden. Der Regierungskritiker wurde Anfang 2016 wegen "Terrorismus" hingerichtet, was zu scharfen Protesten des Iran sowie von Schiiten im Irak, im Libanon und in Bahrain führte. Dem erzkonservativen Königreich werden seit langem schwere Menschenrechtsverstöße und die Unterdrückung der schiitischen Minderheit vorgeworfen. (APA/ag.)